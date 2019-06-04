Huawei сокращает производство смартфонов: в компании прокомментировали слухи

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Huawei говорит, что производство смартфонов не сокращала
Huawei говорит, что производство смартфонов не сокращала / cpomagazine.com

Компания Huawei опровергла слухи, которые накануне появились в сети, якобы производитель сокращает производство смартфонов. В компании подчеркивают, что уровень производства их смартфонов Huawei находится на нормальном уровне.

Как пишет gizchina.com в компании отмечают, что никакие ощутимые коррективы в объем заказов не вносили.

Напомним, что несколько дней назад китайское издание South China Morning Post сообщило, что китайский производитель сократил заказ смартфонов на заводе Foxconn.

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Производство якобы набрало новых работников, а сейчас вынуждено останавливать несколько линий.

Правда, 19 августа заканчивается 90-дневная отсрочка, которую получила Huawei. После этого компании грозит полный запрет на ведение бизнеса в США.

Детали скандала с Huawei?Все началось с того, что Министерство торговли США внесло Huawei в "черный список" и запретило деятельность на территории страны. После этого многие американские технологические компании заявили о приостановлении сотрудничества с китайским производителем. Среди них Google, ARM, Intel и Qualcomm. Microsoft тоже удалила Huawei из списка партнеров.

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Теги: Техно Новости Техно Скандал c Huawei Huawei IT-бизнес
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