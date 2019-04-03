Huawei Y7 Pro (2019): в сети опубликовали первые характеристики смартфона

16 Читати новину українською
Huawei Y7 Pro (2019): характеристики
Huawei Y7 Pro (2019): характеристики / Фото из открытых источников

В базе данных китайского регулятора TENAA появились новые записи о сертификации смартфонов Huawei. Новинки проходят под кодовыми названиями DUB-AL00a и DUL-TL00a.

Как сообщает ресурс Gizmochina, речь идет о модификации модели Huawei Y7 Pro (2019), которая вскоре дебютирует на китайском рынке.

Читайте также: Смартфоны линейки Samsung Galaxy S10 получили обновление

Основные характеристики. Новинка получила 6,26-дюймовый дисплей с разрешением 1520 x 720 пикселей с вырезом в верхней части для 8-мегапиксельной фронтальной камеры.

Huawei Y7 Pro (2019)
Huawei Y7 Pro (2019) получит вырез в дисплее во фронтальную камеру

Двойная основная камера представлена сенсорами на 13 и 2 Мп. За производительность Huawei Y7 Pro (2019) отвечает 8-ядерный процессор при поддержке 4 ГБ оперативной памяти, объем встроенного накопителя составляет 128 ГБ.

Huawei Y7 Pro (2019)
Huawei Y7 Pro (2019) оборудуют двойной основной камерой

Емкость аккумулятора устройства составляет 3900 мАч, габариты – 158,92 x 76,91 x 8,1 миллиметра, вес – 168 граммов.

Дата выхода и цена. Дату анонса Huawei Y7 Pro (2019) и ожидаемую цену на старте продаж пока компания не сообщает.

Другие новости, касающиеся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

blog_ava
Гороскоп на 3 апреля для всех знаков зодиака
сегодня
2038
Теги: Huawei Новости Техно Техно Смартфоны
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Как компания Apple смогла стать успешной
1 апреля 21:00 Как компания Apple смогла стать успешной
Олена Кандяк 193
Как удалить профиль в Instagram: пошаговая инструкция
30 марта 19:02 Как удалить профиль в Instagram: пошаговая инструкция
Олена Кандяк 1415
Фото на Huawei P30 Pro – как снимает "лучшая камера на рынке"
27 марта 15:03 Фото на Huawei P30 Pro – как снимает "лучшая камера на рынке"
475
Смартфоны Huawei P30 и P30 Pro представили официально: характеристики и цена
26 марта 17:18 Смартфоны Huawei P30 и P30 Pro представили официально: характеристики и цена
753
Презентация новых смартфонов Xiaomi в Киеве: как это было
26 марта 14:03 Презентация новых смартфонов Xiaomi в Киеве: как это было
238
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук