Huawei Y7 Pro (2019): в сети опубликовали первые характеристики смартфона

В базе данных китайского регулятора TENAA появились новые записи о сертификации смартфонов Huawei. Новинки проходят под кодовыми названиями DUB-AL00a и DUL-TL00a.

Как сообщает ресурс Gizmochina, речь идет о модификации модели Huawei Y7 Pro (2019), которая вскоре дебютирует на китайском рынке.

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Основные характеристики. Новинка получила 6,26-дюймовый дисплей с разрешением 1520 x 720 пикселей с вырезом в верхней части для 8-мегапиксельной фронтальной камеры.



Huawei Y7 Pro (2019) получит вырез в дисплее во фронтальную камеру

Двойная основная камера представлена сенсорами на 13 и 2 Мп. За производительность Huawei Y7 Pro (2019) отвечает 8-ядерный процессор при поддержке 4 ГБ оперативной памяти, объем встроенного накопителя составляет 128 ГБ.



Huawei Y7 Pro (2019) оборудуют двойной основной камерой

Емкость аккумулятора устройства составляет 3900 мАч, габариты – 158,92 x 76,91 x 8,1 миллиметра, вес – 168 граммов.

Дата выхода и цена. Дату анонса Huawei Y7 Pro (2019) и ожидаемую цену на старте продаж пока компания не сообщает.

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