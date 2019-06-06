Hubble "поймал" галактику, которая приближается к Млечному Пути: фото

Галактика Messier 90, которая расположена на расстоянии около 60 миллионов световых лет от Млечного Пути, все ближе подбирается к нашей галактике. Недавно специалисты миссии Hubble опубликовали удивительное изображение этой спиральной галактики, которое получили с помощью телескопа.

По словам астрономов, "синее смещение" Messier 90, вероятно, объясняется огромной массой кластера, который ускоряет галактики внутри до больших скоростей и перемещает их на странные орбиты.

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Такие галактики, двигаясь по необычным траекториям, то приближаются к нам, то удаляются, отмечают специалисты.

Что известно о Messier 90?​

Это одна из немногих галактик, которая приближается к нашей. Ученые знают об этом благодаря анализу света, исходящего от нее (он испытывает "синее смещение", которое как раз указывает на приближение объекта к нам).



Однако большинство других галактик, наблюдаемых учеными, удаляются от Млечного Пути в связи с расширением Вселенной.

Как говорят ученые, именно скопление Девы удаляется от нас, однако некоторые галактики внутри кластера, в том числе Messier 90, движутся быстрее самого кластера. Это, по словам астрономов, и позволяет нам, с Земли, видеть галактику, движется в нашу сторону, хотя другие галактики удаляются от Млечного Пути на больших скоростях.

Детали о снимке? Изображение, полученное телескопом Hubble, включая наблюдения в инфракрасном, ультрафиолетовом и видимом диапазонах.



Изображение галактики Messier 90

Черная область в левом верхнем углу изображения объясняется особенностями камеры Wide Field and Planetary Camera 2 (WFPC2), которая сделала снимок: она состояла из четырех детекторов света, натренированных каждый на несколько разные области, с небольшим перекрытием между ними.

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При этом одна из камер имела более высокое разрешение и делала снимки с большим увеличением, а потому полученные ею изображения должны были уменьшаться для составления целостного изображения из снимков всех детекторов.

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