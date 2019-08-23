Игра Battlefield V не получит долгожданного обновления: детали

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Battlefield V не получит долгожданного обновления
Battlefield V не получит долгожданного обновления / Фото из открытых источников

Многопользовательский шутер Battlefield V не получит режима соревнования 5 на 5. Причины такого решения DICE не раскрываются, а авторы игры уклоняются от ответа, уверяя, что это обеспечит им свободное время для выполнения контент-плана.

Чем мотивировано такое решение? Как сообщает PCGamer, старший продюсер игры Райан Макартур утверждает, что решение отменить разработку было тяжелым, но оно позволит студии быстрее справляться с багами и выпускать новый контент.

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Кроме того, он отметил, что команда и без того уже достаточно долго занимается созданием соревновательного геймплея в Battlefield.

Что известно о новом патче. Также продюсер отметил, что в патче 4.4 будут содержаться не только правки багов, но и повышение планки внутриигрового ранга. Максимальная цифра уровня отныне будет не 50, а 500.

Трейлер игры Battlefield V – смотрите видео

Напомним, Battlefield V вышла 9 ноября 2018 года и была хорошо принята критиками. Игроки, впрочем, не разделяют их мнения: пользовательская оценка шутера на Metacritic составляет всего 2,8/10. Виной тому противоречивые трейлеры и в целом неоднозначная PR-кампания.

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Теги: Техно Electronic Arts Игры
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