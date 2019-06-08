IКЕА выпускает роботизированную мебель для маленьких квартир: в чем особенность

Шведская компания IКЕА запускает новую систему робототехнической мебели под названием Rognan. Большой блок с полочками, диваном и шкафом может самостоятельно передвигаться по комнате, разделяя помещение на несколько частей.

Управлять мебелью можно с помощью тачпада, в автономный передвижной блок также входят кровать, стол и кушетка, об этом пишет The Verge.

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Он рассчитан на небольшие помещения для того, чтобы потребители могли максимально эффективно использовать жилую площадь. В IКЕА утверждают: новый блок может сэкономить 8 квадратных метров площади.

Вместо уменьшения количества мебели или её размеров разработчики совместили функции и выделили их так, чтобы они были доступны в конкретный период.

Например, когда вы спите, вам не нужен диван, а когда одеваетесь, вам не нужна кровать. Это все трансформируется и экономит жилую площадь,

– рассказывает Шона Строун, разработчица продукции IКЕА.

Старт продаж. Первые партии Rognan будут продаваться в Гонконге и Японии с 2020 года.

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