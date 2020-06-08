После неудачного теста прототипа Starship основатель SpaceX обратился к сотрудникам компании в открытом письме. Несмотря на успешный запуск астронавтов на МКС, он призвал их не расслабляться – и отметил, что приоритетом SpaceX на ближайшее будущее остаются совсем не пассажирские перевозки на околоземную орбиту, а еще более масштабный проект.

Еще во время презентации корабля Starship Илон Маск заявлял, что SpaceX готовит новый флагманский проект, на который компания сосредоточит все силы. В этот раз Маск отметил важность Starship, отмечает CNBC.

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Пожалуйста, считайте, что сегодня главным приоритетом SpaceX, кроме того, что он позволит снизить риск, связанный с возвратом Crew Dragon, остается Starship. Продвижение [его] строительства должно произойти резко и немедленно,

– заявил Маск.

Сейчас SpaceX работает над многоразовой системой для межпланетных полетов, представленной сверхтяжелой ракетой Super Heavy и космическим кораблем Starship. Ожидается, что обе степени будут способны осуществлять самостоятельную посадку, а также окажутся пригодны для многократных полетов. Starship в перспективе планируется использовать для доставки людей на Луну и Марс – вместимость корабля насчитывает до ста человек.

Испытания Starship

Недавно протестированный прототип Starship SN4 получил серьезные повреждения в результате взрыва, вызванного утечкой метана. Однако SpaceX уже подготовила новый испытательный стенд, а сборка Starship SN5 и SN6 подходит к концу. Параллельно компания приступила к работам над очередной версией прототипа. Первая грузовая миссия на Марс по-прежнему запланирована на 2022 год.