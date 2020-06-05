В конце мая компания SpaceX организовала очередной тест прототипа космического корабля Starship, который завершился зрелищным взрывом и полным уничтожением аппарата. Недавно глава компании Илон Маск прокомментировал инцидент и ответил на вопросы журналистов о причинах аварии.

24 канал внимательно следит за строительством и испытаниями корабля Starship на частном космодроме SpaceX в Бока-Чика.

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Причины взрыва Starship

Очередная неудача, по мнению Маска, связана не с двигателем, как предполагалось ранее. Причиной взрыва предположительно стала неисправность узла, соединяющего ракету с системами наземного обслуживания. По словам основателя SpaceX, к столь серьезным последствиям привел недостаточный контроль за работой механизмов разъединения, отвечающих за быстрое расцепление носителя с платформой.

Из-за этого и взорвался Starship, а выглядело это так:

По версии инженеров компании, в процессе контролируемого откачивания топлива из ракеты в подземный резервуар, жидкий метан начал распыляться и мгновенно вспыхнул. В результате четвертый по счету прототип перспективного космического корабля взорвался и не подлежит восстановлению, хотя до этого успел пережить 13 различных испытаний.

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Планы SpaceX

В дальнейших планах SpaceX – завершение постройки рабочего прототипа финальной версии Starship и его позиционирование как флагмана компании. Грузоподъемность корабля составит около 100 тонн, а в случае успешного прохождения испытаний на околоземной орбите, амбициозный миллиардер намеревается отправить космический корабль к Марсу.