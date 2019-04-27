Илон Маск анонсировал устройство для связи мозга с компьютером

Генеральный директор SpaceX и Tesla Илон Маск пообещал вскоре рассказать об успехах компании Neuralink, созданной для разработки нейроинтерфейса.

В ответ на вопрос о стартапе Neuralink, который он основал в 2016-м году, Маск ответил, что новая информация будет "скоро", пишет Science Alert.

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"Прямой кортикальный интерфейс", по словам Маска, может позволить людям достичь более высокого уровня познания и дать людям шанс конкурировать с искусственным интеллектом. Непонятно, это основная цель Neuralink, ведь компания занимается подключением человеческого мозга к компьютерам для потребительских приложений.

Как будет работать передатчик

Neuralink протестировала на крысах новый способ имплантации электродов в мозг. Система якобы похожа на "швейную машинку": из черепа удаляется кусочек кости, а в это отверстие вставляется игла с электродами. Электроды передают и принимают сигналы от компьютера, создавая интерфейс обмена данными.

Сейчас система находится на уровне прототипа, поэтому эксперименты на людях не проводят.

Генеральный директор SpaceX и Tesla Илон Маск пообещал вскоре рассказать об успехах компании Neuralink, созданной для разработки нейроинтерфейса.

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