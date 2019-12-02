Илон Маск назвал неожиданное преимущество Cybertruck

Низкий коэффициент аэродинамического сопротивления – важное преимущество електропикапа Tesla. Маск утверждает, что если инженеры постараются, этот показатель будет на уровне легковых автомобилей и намного ниже, чем у любого пикапа.

Через 10 дней с момента презентации пикапа Tesla споры о дизайне автомобиля не утихают. Между тем у таких рубленых лаконичных форм нашли еще одно преимущество – отличную аэродинамику, отмечает Elektrek.

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Илон Маск подтвердил, что инженеры постараются превратить необычный дизайн в одно из важнейших преимуществ. Для электрокаров выгода проста: чем ниже коэффициент аэродинамического сопротивления, тем больше дистанция хода на одной зарядке.

Проведенные исследования

Аэродинамику и коэффициент лобового сопротивления Cybertruck исследовал авиационный инженер Джастин Мартин. Он объявил, что необычная рубленая форма кузова оказалась неожиданно эффективной, но при этом отказался приводить цифры, ссылаясь на то, что у него недостаточно данных. Например, в своих расчетах он совсем не учитывал колеса, а также зеркала – серьезные источники дополнительного сопротивления.

Пост Мартина имел большой резонанс, и в итоге в ходе обсуждения председатель Tesla Илон Маск назвал целевую цифру коэффициента лобового сопротивления – 0,3. Она достижима, если инженеры "приложат все усилия". Эта цифра намного ниже, чем у пикапов-конкурентов, для которых типичные значения лежат в районе 0,37-0,39.



Расчеты коэффициента лобового сопротивления нового Cybertruck

Несколько сотых кажутся незначительной величиной, но это не так. Коэффициент лобового сопротивления в районе 0,3, скорее, характерен для спортивных автомобилей типа Chevrolet Corvette.

Если Tesla действительно удастся достичь заявленной руководителем цифры, оснастив пикап бамперами и зеркалами, спорный дизайн придется признать весьма дальновидным.