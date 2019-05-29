Intel анонсировала геймерский ноутбук с необычным дизайном: фото и характеристики

Компания Intel разработала оригинальный лэптоп с двумя дисплеями. В отличие от представленных ранее моделей, ноутбук ориентирован на геймеров и получил необычную систему шарниров.

Как сообщает The Verge, оба экрана фактически парят в воздухе перед глазами игрока, а переключение между ними осуществляется простым переводом взгляда в нужную область.

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Дизайн и дисплеи. Ноутбук с нестандартной конструкцией под кодовым названием Honeycomb Glacier оснащен двумя дисплеями, соединенными при помощи двойного шарнира.



Ноутбук Intel Honeycomb Glacier получил очень необычный дизайн

Вспомогательный 12,3-дюймовый экран производитель разместил не в плоскости клавиатуры, как в большинстве подобных решений. Вместо этого он фактически занимает место привычной верхней крышки корпуса, а к его краю крепится основной монитор диагональю 15,6 дюймов. Конструкция удерживается в заданном положении с помощью специального механизма и обеспечивает дополнительную вентиляцию железной начинки.



Intel Honeycomb Glacier обладает рядом полезных функций

Дисплей меньшего размера, по словам вендора, может использоваться в играх для отображения пользовательского интерфейса: например, полоски здоровья и количества патронов в магазине виртуального оружия, а также окна текстового чата. При работе с приложениями на него можно расширить виртуальный рабочий стол или перетащить отложенный документ.

Основные характеристики. Продемонстрированный прототип работает под управлением 8-ядерного процессора Intel с теплопакетом 45 Вт в сочетании с дискретной видеокартой NVIDIA GeForce GTX 1060.

Официальную дату презентации и цену Intel Honeycomb Glacier пока не объявили

Модель оснащена трекером Tobii для отслеживания направления взгляда геймера, который позволяет мгновенно переключить фокус на дополнительный экран ноутбука, чтобы переключиться в режим набора текста в игровом чате.

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Обзор ноутбука с двумя дисплеями от Intel – смотрите видео

Дата выхода и цена. Дата релиза, варианты конфигурации и цена оригинального лэптопа пока не объявлены.

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