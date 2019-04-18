Intel прекращает разработку технологий 5G

Накануне гиганты IT-индустрии Apple и Qualcomm урегулировали ряд многолетних споров и взаимных претензий, касающихся лицензий беспроводных модемов. В результате этого решения корпорация Intel объявила о прекращении разработки собственных 5G-модемов для смартфонов и планшетов.

Как сообщает Overclockers, в ноябре прошлого года Intel представила 5G-модем XMM 8160 второго поколения, выход которых был запланирован на 2020 год.

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Что ожидает 5G-технологии от Intel? Необходимо отметить, что "синий" чипмейкер не отказывается полностью от этого направления, особенно учитывая наличие готового портфолио конкурентоспособных 4G-модемов. В ближайшее время специалисты компании проанализируют перспективы и возможность внедрения собственных беспроводных модемов в другие устройства.

В частности, речь идет о решении для ПК и ноутбуков, устройств "Интернета вещей", облачных технологий и так далее.



Модем Intel XMM 8160 сняли с производства

Конфликт Apple и Qualcomm и последствия для "синего" чипмейкера. Конфликт между Apple и Qualcomm начался в 2015 году. На его фоне Apple предпочла Intel в качестве основного поставщика модемов для iPhone и iPad в течение трех последующих лет. Однако решения Intel оказались хуже по сравнению с модемами Qualcomm.

Кроме того, выпуск данного вида продукции оттянул на себя значительную часть производственных мощностей Intel, что в конечном счете это стало одной из причин продолжающегося дефицита центральных процессоров для настольных и мобильных компьютеров.

Напомним, Qualcomm и Apple подписали шестилетнее лицензионное соглашение, которое начнет действовать с 1 апреля 2019 года. Компании продолжат совместную работу в сфере разработки устройств с поддержкой сетей связи пятого поколения (5G).



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