Самый новый iPad Pro существенно подешевел

Сразу после презентации новых iPhone, Apple заявила о подешевении некоторых своих смартфонов. И на этом приятные сюрпризы от компании не закончились — сейчас стало известно, что подешевеет топовоя версия планшета iPad Pro.

Как сказано на официальном сайте Apple, компания снизила цены на модели своих профессиональных планшетов. Правда, скидка коснулась только самой дорогой версии с терабайтом памяти. Причем скидка очень существенная — 200 долларов.

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Новая цена

Итак, со скидкой iPad Pro с диагональю 11 дюймой в топовой конфигурации теперь стоит 1350 долларов (32 500 гривен).

Тем временем за старшую модель нужно сейчас заплатить 1550 долларов (37 500 гривен). Таким образом, разница в цене с модификациями с 512 ГБ флэш-памяти в обоих случаях снижена на 200 долларов.

Как известно, новый iPad Pro презентовали в прошлом году. По слухам, новое поколение iPad Pro мы увидим уже в следующем году.

iPad Pro 2018

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