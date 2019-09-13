iPhone 11 установил свой первый рекорд

Практически сразу после официального анонса iPhone 11 вызвал большой ажиотаж среди покупателей: одни начали выстраиваться в очереди еще за неделю до начала продаж, а другие активно оформляют предварительные заказы на новинку. Торговая площадка Tmall опубликовала количество предварительных заказов на iPhone 11, и цифра оказалась впечатляющей.

Кроме фирменного интернет-магазина Apple новинки поступят в продажу и на других сайтах ритейлеров – не стал исключением и популярный маркетплейс Tmall.

Читайте также: Видео дня: как менялся iPhone в течение 12 лет

Сколько пользователей уже заказали iPhone 11? По данным китайского интернет-магазина, наибольший интерес покупателей вызвала самая дешевая модель серии – iPhone 11. Ее зарезервировали свыше миллиона человек по состоянию на 13 сентября.



iPhone 11 заказали уже более 1 миллиона пользователей

По сведениям Tmall, объем заказов "бюджетной" новинки составил 200% по сравнению с моделью iPhone Xr в прошлом году. Представители маркетплейса уверяют, что популярность гаджета не приведет к задержкам поставок. При этом пользователям из Шанхая и Ханчжоу продавец обещает доставку iPhone 11 в течение часа после начала продаж.

Розыгрыши. Для пользователей китайской социальной сети Weibo также объявлен розыгрыш модели за репост соответствующей записи.

Дата старта продаж. Напомним, продажи iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max стартуют 20 сентября.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно