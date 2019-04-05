iPhone 2019 получит квадратный модуль камеры: появилось новое фотодоказательство

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iPhone 2019 получит квадратный модуль камеры
iPhone 2019 получит квадратный модуль камеры

В китайской социальной сети Weibo появились фото нового смартфона от Apple, который должны представить уже в этом году. Как показывает фото, новый iPhone получит тройную камеру, которую разместят в квадратном модуле.

Вместе с фото пользователь опубликовал и качественные рендеры нового iPhone в двух цветовых вариантах – черном и белом.

Что известно о новинке. С таким размещением камеры новинка напоминает Huawei Mate 20. По слухам, такой дизайн получит старшая модель iPhone 2019 года.

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iPhone 2019 отримає квадратний модуль камери
iPhone 2019 получит квадратный модуль камеры

Кроме того, новинка получит обратную беспроводную зарядку, что позволяет заряжать от iPhone другие устройства. Для этого будет повышена емкость аккумуляторов.

Скорее всего, новинку представят во время осенней презентации.

iPhone 2019 отримає квадратний модуль камери
Качественные рендеры нового iPhone

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Теги: Новости Техно Техно Смартфоны Apple iPhone
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