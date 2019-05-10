Искали более 20 лет: искусственный интеллект помог задержать преступника в Китае

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Искусственный интеллект помог задержать преступника в Китае
Искусственный интеллект помог задержать преступника в Китае / unsplash

Искусственный интеллект используют во многих сферах жизни: в частности, в Китае технология применяется для оплаты покупок, отслеживания эмоций школьников и поиска преступников. С последней задачей ИИ справился на отлично: технология распознавания лиц помогла полиции поймать преступника.

Детали задержания. Как сообщает Gizmochina, разработанная китайской компанией DeepGlint Technology система распознавания лиц на базе искусственного интеллекта помогла местной полиции поймать преступника, который скрывался в течение долгих 20 лет.

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Подробности задержания и совершенное им преступление не уточняются. Однако представители DeepGlint Technology рассказали, что с помощью их технологии уже были задержаны около 100 подозреваемых.

Как работает искусственный интеллект DeepGlint? По словам сотрудников DeepGlint Technology, система основана на структуре человеческого глаза и способна через камеры различать людей и транспортные средства на расстоянии до 50 метров. При обнаружении подозрительных действий правоохранительные органы сразу получают сообщение и немедленно реагируют соответствующим образом.

Как работает искусственный интеллект DeepGlint – смотрите видео

 

Для чего еще используют ИИ в Китае? Кроме поиска преступников системы распознавания лиц активно используются в Китае для слежения за поведением граждан с целью выявления нарушений правил. Все это является частью единой системы социального рейтинга, призванной создать идеальное общество.

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Теги: Новости Техно Техно Искусственный интеллект Китай Полиция
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