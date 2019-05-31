Искусственный интеллект научили проверять качество пиццы: видео

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Искусственный интеллект научили проверять качество пиццы
Искусственный интеллект научили проверять качество пиццы / wlife.in.ua

Австралийская сеть ресторанов франшизы Domino's Pizza запустила систему, которая проверяет каждую пиццу на качество. Как объясняют создатели, это первый в мире интеллектуальный сканер, получивший название DOM Pizza Checker.

Как пишет tomsguide.com система базируется на технологии искусственного интеллекта, которая проверяет качество пиццы до ее доставки в Австралии и Новой Зеландии.

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Как рассказал генеральный директор компании Ник Найт, самая частая жалоба от клиентов заключается в том, что пицца не выглядит так, как на рекламных фотографиях.

DOM Pizza Checker дает нашим клиентам уверенность в том, что их пицца будет выглядеть так, как и должна, а если это не так, то мы ее переделаем,
– заверил Найт.

Как работает устройство. Разработку создали по технологии компании Dragontail Systems и состоит из системы камер, прикрепленных к потолку и направленных на стол, где размещена пицца.

Система определяет качество пиццы

Искусственный интеллект анализирует информацию с камер, оценивая, соответствует ли каждая пицца требованиям по внешнему виду. Если пицца получает одобрение искусственного интеллекта, ее передают на доставку. Если же нет, то пиццу просто откладывают.

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Теги: Техно Новости Техно Австралия Искусственный интеллект
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