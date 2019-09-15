Искусственный интеллект научился определять подделки

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ИИ научился определять подделки
ИИ научился определять подделки / hypebeast.com

Создали стартап Entrupy, который работает на базе искусственного интеллекта и идентифицирует поддельные вещи, например сумки. Разработчики вошли в программу развития молодых проектов La Maison des Startups, которую финансирует корпорация LVMH.

Как передает Hypebeast, Entrupy – это приложение с алгоритмами искусственного интеллекта. Оно выглядит как карманное устройство, которое может предотвратить распространение фейковых сумок в торговых сетях.

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Как он работает. Принцип работы приложения заключается в сканировании продукта, и сравнивает фото с аутентичным товаром. Весь процесс занимает 4 секунды.

Как уверяют создатели, точность установки фальшивок – 99%.

Сейчас алгоритмы будут определять подделки для 15 таких брендов как Balenciaga, Chanel, Dior, Fendi, Gucci, Hermès и Louis Vuitton. Также стартап будет сотрудничать с правительственными организациями и торговыми сетями.

Искусственный интеллект определяет подделки 

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Теги: Техно Новости Техно Искусственный интеллект
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