Истерика главы "Роскосмоса": Рогозин пожаловался на SpaceX и Илона Маска

Глава "Роскосмоса" не первый раз проявляет непонятное и не совсем адекватное поведение. На этот раз Дмитрий Рогозин пожаловался на SpaceX в своем Твиттере. Ответ от Маска последовал незамедлительно.

Недавняя серия твитов Илона Маска и Дмитрия Рогозина вылилась в диалог, содержащий взаимные критические замечания.

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В чем дело

Все началось с того, что глава "Роскосмоса" заявил, что рыночная цена пуска SpaceX составляет около 60 миллионов долларов, при этом NASA платит за те же услуги "от полутора до четырех раз больше".

Комментируя новость о будущем 30% снижении цены на запуски "Роскосмоса" Маск отметил, что проблема российских ракет заключается в невозможности их повторного использования. Дмитрий Рогозин, в свою очередь, заявил, что "Роскосмос" не нуждается в советах Вашингтона.

Главными "аргументами" Рогозина в сторону SpaceX стали откровенно смешные обвинения в том, что компания Маска лоббирует санкции против России и "Роскосмоса" и демпингует цены на запуски скрывая реальную их стоимость.

В этом весь цинизм и лицемерие наших оппонентов. Вместо честной борьбы на рынке космических пусков, они лоббируют против нас санкции и безнаказанно используют демпинг. А когда их спрашивают о реальной цене пусковой услуги, краснеют и вместо ответа пытаются навести тень на плетень https://t.co/kJFzlm809m — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) April 11, 2020

Рогозин даже обратился к одной из теорий заговора заявив, что SpaceX самом деле финансируется из бюджета США и без этих денег на рынке она бы не продержалась.

На это Маск ответил цифрами, отметив, что ракеты SpaceX подлежат повторному использованию на 80%, в то время как у ракет "Роскосмоса" это аж на 0%.

SpaceX rockets are 80% reusable, theirs are 0%. This is the actual problem. — Elon Musk (@elonmusk) April 11, 2020

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