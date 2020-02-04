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Из-за вспышки коронавируса китайским геймерам бесплатно раздают порноигру

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Китайским геймерам бесплатно раздают порноигру / gagadget.com

В Китае стремительно распространяться смертельно опасный коронавирус. Чтобы остановить распространение вируса, китайцам советуют как можно реже выходить в людные места.

Как передает pcgamesn.com, жителям пострадавших районов Китая рекомендуют не выходить из дома. Поэтому, чтобы поощрять китайцев больше времени проводить дома, фанатам игр предложили интересное поощрение – бесплатную порноигру Mirror в Steam. С такой инициативой выступили сами разработчики.

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"Чтобы избежать заражения 2019 nCoV, лучше оставаться дома. Поэтому мы решили раздать 45 тысяч копий Mirror, чтобы у вас была компания. Пожалуйста, примите наш подарок и будьте сильными!", – говорят создатели игры.

Китайським геймерам безкоштовно роздають Mirror
Китайским геймерам бесплатно раздают Mirror

Что такое Mirror?
Это игра в стиле хентай. Ее выпустили в 2018 году. И она стала одной из лучших игр в своем классе. На сервисе Steam эта игра получила 97% положительных отзывов.

Что известно о коронавирусе?
Этот вирус зафиксировали в Китае в конце 2019 года. Однако, впоследствии, вирус распространился на другие страны. В частности, вирус зафиксировали в Таиланде, Японии, Гонконга, Южной Кореи, Саудовской Аравии, Сингапуре, Вьетнаме, Франции, Малайзии, Австралии и США. В Украине не зафиксировано ни одного случая заражения опасным вирусом.

По последним данным, число заболевших во всем мире достигает уже 20 тысяч 438 человек, умерших от коронавируса – 435.

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Автор: Ирина Полицкая
Теги: Техно Игры
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