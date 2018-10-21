Японцы создали очень тонкий телефон, размером как кредитная карта: фото

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Самый тонкий смартфон в мире
Самый тонкий смартфон в мире / theverge.com

Японская компания NTT Docomo представила новый телефон KY-O1L. Как заявили разработчики, новинка является самым тонким и легким телефоном в мире. Это устройство легко можно разместить в визитнице.

Об этом информирует The Verge.

Устройство весит всего 47 грамм, а его толщина – 5,7 мм. Телефон оснащен 2,8-дюймовым черно-белым экраном, как у электронных книг. Он поддерживает соединения в сетях LTE, то есть он выполняет функцию эдакого переносного роутера для ретрансляции интернета.

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Емкость батареи составляет 380 мАч. И учитывая его черно-белый экран, этого достаточно для работы, как среднестатистического смартфона.

Как выглядит самый тонкий смартфон KY-O1L

Docomo KY-O1L поступит в продажу в ноябре. Его цена в Японии составит 300 долларов (8 400 гривен). Появится ли устройство на других рынках – не сообщается.

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Теги: Техно Смартфоны Япония
Источник: Техно
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