Японцы создали самовосстанавливающиеся аккумуляторы: что об этом известно

Современные смартфоны, ноутбуки и другие мобильные устройства часто имеют хороший запас производительности, но обычно уже через год активного использования аккумуляторы начинают работать хуже.

Профессор Ацуо Ямада из Токийского университета взялся за решение этой проблемы. Он со своей командой нашел способ не только продлить срок службы батареи, но и сделать так, чтобы они восстанавливались самостоятельно.

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Самым популярным видом аккумуляторов сегодня является литийно-ионный, на смену ему может прийти натрий. Для обоих типов циклы зарядки впоследствии уменьшают емкость и продолжают работу аккумулятора. Дело в том, что внутри батареи есть металлические шарики. Во время зарядки и разрядки они разлагаются, и в них образуются трещины, что снижает способность хранить энергию.

Эти дефекты возникают из-за того, что материал удерживается силой Ван-дер-Ваальса, которая не способна противостоять нагрузке на материал во время зарядки и эксплуатации аккумулятора.

Японские инженеры нашли способ устранить деформацию металлических слоев внутри аккумуляторов. Они наглядно продемонстрировали, что при использовании в производстве батарей метарутената (IV) натрия (Na2RuO3) деградация почти не происходит.

Во время зарядки и разрядки не только уменьшается деградация аккумулятора, но и появляются свойства самовосстановления. Это обусловлено тем, что новый материал удерживается силой кулоновского притяжения

Это означает, что батареи могут иметь гораздо более длительный срок службы. Повышение плотности энергии батарей имеет первостепенное значение для реализации электрификации транспорта,

– рассказал профессор Ацуо Ямада.

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