Экипаж "Союз МС-11" перешел на МКС

Космонавты пилотируемого корабля "Союз МС-11" успешно перешли на борт Международной космической станции после проверки герметичности стыковки и выравнивания давления между кораблем и станцией.

Об этом сообщили в официальном Twitter NASA.

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Люки открыты, экипаж перешел на борт МКС, космонавты чувствуют себя хорошо,

– отметили в центре управления полетами.

"Союз МС-11" пристыковался к МКС в автоматическом режиме после шестичасового орбитального полета. На станцию ​​прибыли члены длительной экспедиции МКС-58/59 космонавт Роскосмоса Олег Кононенко, астронавты NASA и Канадского космического агентства Энн Макклейн и Давид Сен-Жак. Их встретили Сергей Прокопьев (Роскосмос), Серена Ауньйон (NASA) и Александр Херст (Европейское космическое агентство).

Экипаж будет работать на орбите в течение 194 дней. В период своего пребывания на МКС он выполнит ряд работ и 48 научных экспериментов. В частности, экипажу предстоит работа с грузовыми кораблями "Прогресс МС", загрузка и расстыковки коммерческого пилотируемого корабля SpaceX DM1 в грузовом варианте, работа с грузовым кораблем Boe-OFT, загрузка и отстыковка пилотируемого корабля "Союз МС-09" для возвращения на Землю экипажа МКС -56/57 (Прокопьев, Ауньйон, Херст), а также проведение бортовых фото- и видеосъемки полета.

With the arrival of a new trio of crew, there are now six humans living and working on the @Space_Station. During their time on humanity’s only permanently occupied microgravity laboratory, they'll work on 100's of @ISS_Research experiments. Learn more: https://t.co/b5oQ8ZubTq pic.twitter.com/WETZU71F9P — NASA (@NASA) 3 грудня 2018 р.

Кроме того, Кононенко и Прокопьеву после 10 декабря предстоит выход в открытый космос для осмотра отверстия в пристыкованном к МКС пилотируемом корабле "Союз МС-09". 30 августа на МКС было зафиксировано падение давления. Экипаж станции обнаружил дыру в обшивке космического корабля диаметром 2 миллиметра, которая, по предварительным данным, было сделано с помощью сверла. Вечером того же дня она была забита с помощью нескольких слоев эпоксидной смолы, и давление на МКС стабилизировалось.

Что такое МКС?Это космическая станция на орбите Земли, созданная для научных исследований в космосе. МКС стала совместным проектом между NASA и "Роcкосмосом". Для выполнения разнообразных работ астронавты периодически осуществляют выходы в открытый космос. По состоянию на май 2017 года на счета членов МКС 200 выходов в космос общей продолжительностью 1247 часов и 55 минут.

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