Эксперт объяснил, почему выпуск бюджетного iPhone SE2 очень выгоден Apple

Уже не в первый раз в сети появляются слухи о выходе нового поколения бюджетного смартфона iPhone SE2. Как заверил известный аналитик Минг-Чи Куо, новый бюджетник Apple выпустит уже в 2020 году.

Как информирует издание PhoneArena, Минг-Чи Куо предоставил новую информацию об iPhone SE2.

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Аналитик объясняет, что компания выпустит этот смартфон, потому что это ей экономически выгодно – это позволит Apple увеличить продажи смартфонов сразу на 10%.

В общем, Apple должна продать около 8 миллионов iPhone SE 2 до конца 2020 года. В компании сделают ставку на владельцев iPhone 6 и 6 Plus, которые не получили обновление до операционной системы iOS 13, поэтому им нужно будет обновить девайс.

Также Куо предполагает, что спрос на новую линейку iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max превышает ожидания. Apple должна продать 40 миллионов этих моделей.

Эволюция iPhone

Что известно об iPhone SE2? Как ранее сообщали аналитики, новый бюджетник будет напоминать iPhone 8. В частности, он получит экран с широкими рамками и фирменную кнопку “Домой” со встроенным сканером отпечатков пальцев Touch ID. Также он должен получить фирменный процессор Apple A13 и 3 ГБ оперативной памяти.

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