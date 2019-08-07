Электросамокаты оказались не такими полезными, как мы думали

В последнее время электросамокаты становятся все популярнее. Их выбирают как более экологичную замену обычному транспорту. Однако, в материале MIT Technology Review авторы опровергают эту экологичность.

Как передает AIN.UA, безобидные на первый взгляд электрические самокаты на самом деле тоже приводят к загрязнению атмосферы. Поэтому это не является лучшей альтернативой для поездки на автобусе.

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Что не так

Электросамокаты действительно не выбрасывают вредные вещества из выхлопной трубы. Но влияние транспортного средства на климат зависит от того, как оно производится, что заменяет пользователь, и сколько служит.

Исследователи из Университета Северной Каролины решили провести оценку жизненного цикла такого транспорта, и выяснили, что самокаты по факту производят больше парниковых газов на одного пассажира, чем стандартный дизельный автобус, электромопед, электровелосипед или велосипед.

Электросамокаты производят примерно половину объема выхлопа стандартного автомобиля: около 200 г углекислого газа на милю (по сравнению с примерно 415 у автомобиля).

Примерно 50% от всего влияния электросамоката на экологию идет из добычи материалов и производственного процесса. В частности, его алюминиевый корпус, стальные комплектующие, литий-ионная батарея и электромотор – на окружающую среду негативно влияет добыча материалов для них и их производство.

Большое значение имеет и срок работы. В идеале такое транспортное средство должно служить около двух лет. Однако на практике часто ломается. Хотя исследователи утверждают, если бы электросамоката хватало на несколько лет, то это бы срезало средний выброс газов до 30% на милю.

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