Как проводить меньше времени со смартфоном – несколько интересных советов

В основном каждый пользователь ежедневно тратит четыре часа на то, что смотрит на экран смартфона. Ми смотрим видео на YouTube, листаем Instagram или скролим бесконечную ленту новостей в Facebook и уже не представляем, как проводить свободное время без смартфона. Возможно, стоит тратить это время с большей пользой?

Первое, что важно понять, что существует целая категория приложений, которые зарабатывают деньги, удерживая наше внимание. Facebook, Instagram, любые приложения для знакомств или развлечений заинтересованы в том, чтобы как можно дольше задержать пользователя.

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Где кроется "зло"

Такие программы стимулируют мозг небольшими поощрениями, каждый раз заставляя нас "еще немного" полистать ленту новостей и увидеть, что это было за уведомление.

Еще один сегмент инструментов, которые заставляют нас не выпускать девайс из рук, это push-уведомления. Первые подобные сообщения появились еще в 2003 году в ныне уже неизвестном смартфоне Blackberry.

Мгновенные оповещения тогда задумывали для того, чтобы пользователь меньше тянулся за смартфоном. Но получилось наоборот: мгновенные оповещения присылает практически каждое приложение. Это может быть новое письмо в Gmail, предложения друзей в Facebook, лайк фото в Instagram, сообщения в Telegram или очередной спам в Viber. Каждый раз нам трудно избежать соблазна проверить очередное сообщение.

Оповещения в смартфоне стимулируют выброс дофамина, нейромедиатора, отвечающего за удовольствие. Похожая система обмана мозга эффективно действует уже почти век в игровых автоматах. Обратите внимание, как на смартфоне работает обновление ленты новостей в Facebook или входящих сообщений в Gmail — свайп вниз похоже на использование рычага игрового автомата. Или не так? Именно оттуда этот жест и позаимствовали.

Понимая методы манипулирования, которые используются в смартфонах, можно различать эти хитрости и построить здоровые отношения с телефоном.

Самые популярные методы высвобождения дофамина такие:

яркие цвета и анимация на экране

звук при любом действии (например, звук нажатия клавиш на сенсорном экране)

звуковые оповещения (новое сообщение, лайк, рассылка в чате и т. д.).

Самый большой триггер дофамина — это предчувствие и непредсказуемость чего-то приятного. Чтобы узнать, ждет ли нас очередной сюрприз, мы берем в руки смартфон, не зная, что это за уведомление. Это может быть что-то хорошее или плохое, но оно привлекает наш мозг, который так любит непредсказуемость.

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Мгновенные оповещения имеют еще одну негативную черту — они меняют наше внимание и приучают легко отвлекаться.



Как сократить время, проведенное со смартфоном в руках/ Фото Unsplash

Как перестать тянуться за смартфоном

Есть несколько методов "борьбы" с зависимостью от смартфона.

В первую очередь, выясните, чего вы ожидаете от телефона — это для вас игрушка, плеер, или способ всегда быть на связи. Определив это, удалите ненужные приложения, чтобы они вас больше не отвлекали.

Во-вторых, отключите все ненужные оповещения. Возможно, стоит выключить вообще все? Попробуйте провести эксперимент, отключив все уведомления на неделю, и сравните – вы что-то потеряли?

И наконец, обращайте внимание на то, как именно вы пользуетесь смартфоном. Попробуйте представить себя со стороны. В очередной раз беря в руки смартфон, задумайтесь, действительно ли список тех, кто лайкнул ваш прошлогодний пост на Facebook, стоит вашего времени?

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