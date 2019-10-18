Как тренируются астронавты: украинка, побывавшая в космосе, поделилась впечатлениями

Недавно в Украину приезжала астронавт NASA Стефанишин-Пайпер. Она стала первой астронавткой украинского происхождения, побывавшая в открытом космосе. Во время встречи с журналистом Техно 24 она рассказала, как проходила подготовка к полету в космос.

Гайдемари вспомнила, что тренировки проходили под водой. При этом украинка имела большой опыт работы дайверкою ВМС, поэтому эти навыки ей пригодились.

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Однако, по ее словам, тренировки под водой отличались от тех ощущений, которые были в космосе. Ведь в воде астронавты находятся в нейтральном состоянии, но есть гравитация. Особенно это можно было заметить в работе с оборудованием. К слову, во время миссий Стефанишин-Пайпер помогала строить МКС, поэтому ей пришлось много работать с инструментом.

Тренировка астронавтов под водой

"Под водой, если ты отпустишь мелкий предмет, например антенну, как это было у меня во время тренировок перед вторым полетом, она начнет медленно тонуть, опустившись своей тяжелой частью вниз. Она изменит положение, из-за гравитации. В космосе ты отпускаешь антенну и она останется на своем месте, в том же положении. Поэтому на орбите гораздо легче выполнять такие работы – не нужно бороться с давлением воды и гравитацией ", – рассказала астронавт.

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Также она добавила, что в водной среде гораздо труднее двигаться. Вода сильно замедляет движения. А вот в космосе малейшее прикосновение сразу перемещает астронавта.

"Когда ты едва отталкиваешься от чего-то под водой, этого обычно недостаточно, чтобы хоть как-то заставить тебя двигаться, в космосе выполняя эти же движения ты значительно продвигаешься. Ты должен понять, что любое малейшее движение имеет существенные последствия", – вспомнила Гайдемари.

Кто такая Стефанишин-Пайпер?

Это американская астронавт с украинскими корнями - родители Гайдемари со Львовской области. С 1985 она проходила военную службу в военно-морском флоте как офицер-инженер. Первый полет в космос осуществила в 2006 году. Еще один полет состоялся в 2008 году. Главной целью этой миссии была подготовка Международной космической станции к постоянной работе на ее борту экипажа.

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