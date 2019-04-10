Как выбрать ноутбук для работы: наши советы

Периодически перед каждым из нас встает вопрос покупки нового ноутбука. С его помощью можно и развлекаться, и работать. А вот какой именно ноутбук выбрать, сколько он стоит и в каких случаях лучше переплатить – читайте дальше.

Условно ноутбуки для работы можно разделить на подтипы:

Для несложных задач (работа с почтой, офисными программами и серфинг в сети)

Для частых поездок (небольшой и легкий)

С хорошей автономностью (для длинных путешествий)

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Ноутбук для несложных задач

Бывают случаи, когда ноутбук просто таки необходимо носить с собой каждый день. Чтобы быть всегда на связи и в любой момент подключиться к рабочей среде. Если это про вас, то большой и тяжелый гаджет здесь точно не подойдет – постоянное ношение нескольких килограммов железа лучше оставить для тренажерного зала. Лучше обратить внимание на легкий и компактный ноутбук, который запросто поместится в вашу сумку и не будет приносить лишних неудобств из-за своего веса и габаритов.

Итак, вам нужен ноутбук с такими параметрами:

Объем оперативной памяти – не менее 4 ГБ

Двухъядерный процессор с тактовой частотой до 2,5 ГГц

С HD веб-камерой, если конечно она вам необходима.

С помощью такого ноутбука можно просматривать видео, заниматься веб-серфингом, устраивать видеоконференции с коллегами и конечно же без проблем работать с офисным программным обеспечением.

Обратите внимание на следующие модели:

Lenovo V130-15 – если вам нужна большая диагональ экрана 15,6", 4 ГБ оперативной памяти, двухъядерный Intel Celeron N4000 (1.1 – 2.6 ГГц) и HD веб-камера.

Acer Swift 1 SF114-32 – малыш на Линуксе – 14" экран, RAM 4 ГБ и также двухъядерный Intel Celeron N4000 (1.1 – 2.6 ГГц) и HD веб-камера.



Сравнение цен на ноутбуки для несложных задач

Для частых поездок

Перед выбором ноутбука, который будет сопровождать вас в частых командировках, стоит рассмотреть его важнейшие характеристики:

Небольшой вес и толщина, что позволит комфортно работать в транспорте или кафе

Оптимальный размер экрана 12-13,3 "

Жесткий диск 120-160 Гб для работы только с документами, до 500 ГБ, если еще работаете с графикой

4 ГБ оперативной памяти хватит для учебы и работы, но, учитывая специфику работы и имеющийся бюджет, лучше выбрать 8 ГБ.

И маленький, и тонкий, много памяти... Казалось бы, что может пойти не так? Единственный минус – цена. Бюджетные варианты таких ноутбуков фактически не представлены на рынке.

HP ProBook 430 G5 – 13.3" (1920х1080) Full HD экран, 8 ГБ оперативной памяти, 1,5 кг вес, 128 ГБ SSD.

Xiaomi Mi Notebook Air 13.3" аналог предыдущему, но с 256 ГБ.



Ассортимент ноутбуков для частых поездок

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Для долгих путешествий

Если вы целый день в разъездах или летаете в командировки, то стоит остановить свой выбор на ноутбуках с большой емкостью аккумулятора. Поэтому вам нужен гаджет, характеристики которого подпадают под этот список:

Аккумулятор, рассчитанный минимум на 6 часов автономной работы

Энергоэффективный процессор

SSD, который тратит меньше энергии, чем жесткий диск

Экран 14 дюймов, будет удобным для работы и не повлияет на увеличение размеров и веса

Интегрированная или дискретная видеокарта, тоже тратит меньше ресурсов

Lenovo IdeaPad 330S-14IKB – экран 14 дюймов, четырехъядерный процессор Intel Core i5, графический адаптер интегрированный Intel UHD Graphics 620, 256 ГБ SSD. Батарея поддерживает быструю зарядку, одного заряда хватает на 7 часов.

Acer Swift 3 SF314-54 – автономность до 12 часов! Двухъядерный процессор Intel Core i3-8130U, 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ SSD.



Ноутбуки для долгих путешествий

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Выбирая хороший ноутбук стоит учитывать различные параметры, анализировать все доступные предложения на рынке и определять какие параметры необходимы. Это позволит успешно выбрать ноутбук, который будет работать на 100% и удовлетворит ваши потребности. Возможно, придется пожертвовать диагональю ради автономности, а можно поискать ноутбук, который совместит все необходимое в себе, но стоить он будет значительно дороже.

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