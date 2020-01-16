Калифорнийский стартап начал производство долговечных графеновых аккумуляторов

Компания Real Graphene сделает привычные литий-ионные аккумуляторы более долговечными и позволит им заряжаться гораздо быстрее. Достаточно добавить в них немного "материала будущего – графена.

Графен часто называют основой для технологий будущего. Однако генеральный директор калифорнийского стартапа Real Graphene Сэмюэл Гун уверен, что время этого необычного материала уже наступило. Компания планирует использовать графен, чтобы повысить эффективность литий-ионных аккумуляторов и уже достигла значительных успехов, отмечает Digital Trends.

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Суть разработки Real Graphene

Специалисты компании усовершенствовали традиционные батареи, добавив к ним графеновый слой, а также смешав с графеном литий. Конструкция, лучше проводит электричество и меньше нагревается. Это сокращает время полной зарядки стандартного аккумулятора до 20 минут и продлевает срок его жизни до 1500 циклов перезарядки.

Графен остается очень дорогим материалом, так что его использование повысит стоимость батарей и, соответственно, мобильного телефона примерно на 30%. Тем не менее, многие наверняка заплатят больше, чтобы получить устройство, которое быстрее заряжается и служит дольше.



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Производство аккумуляторов на базе графена

Недавно компания начала пилотное производство графеновых аккумуляторов. По словам Гуна, некоторые производители уже приступили к их тестированию.

В будущем Real Graphene надеется заключить контракт с любым из производителей мобильных телефонов. Идеальной для компании была бы сделка на поставку ограниченной партии аккумуляторов для устройств премиум-класса.

Павербанк от Real Graphene

Сейчас компания начала продажи Power Real Graphene. Правда, он пока не демонстрирует по-настоящему выдающихся характеристик.

По словам Гуна рассчитывать на значительные показатели следует в устройствах следующего поколения: G-100 с батареей на 10 000 мач, который заряжается за 20 минут, и G-100 Max с батареей на 20 000 мач и временем зарядки 40 минут.

Начать производство павербанков поможет краудфандинговая компания, которая начнется в ближайшие недели. Кроме того, Real Graphene работает над созданием небольших графеновых батарей для умных часов и батареи для гольф-каров.

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