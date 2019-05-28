КБ "Южное" объявило о разработке новой украинской ракеты-носителя "Маяк"

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КБ "Южное"
КБ "Южное" / Фото из открытых источников

Генеральный директор Украинского конструкторского бюро "Южное" Александр Дегтярев заявил о создании космической ракеты-носителя "Маяк-3.9S", которая заменит ракету "Зенит".

Александр Дегтярев рассказал о новой ракету на международной конференции "Космические технологии: настоящее и будущее".

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Отмечается, что новая ракета-носитель "Маяк-3.9S" будет существенно превосходить ракету "Зенит" по техническим характеристикам.

Дегтярев отметил, что при производстве ракеты "Зенит" использовалось 70 процентов комплектующих российского производства, среди которых и двигатель первой ступени РД-171М и система управления. Глава КБ "Южное" заявил, что на смену этим комплектующим будет запущен процесс создания аналогичной продукции украинского производства.

Смотрите видео пресс-конференции VII Международной конференции "Космические технологии: настоящее и будущее":

Что известно о ракеты-носители семейства "Маяк"?Эти ракеты предназначены для вывода космических аппаратов на низкие и средние околоземные орбиты, включая солнечно-синхронные. В ракете использовать экологически чистую топливную пару "жидкий кислород - керосин". Семейство ракет-носителей "Маяк" создают на базе ракет типа "Зенит" и "Циклон".

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Теги: Новости Украины Техно Космос
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