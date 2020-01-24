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Китай собирается покорить Марс: известно когда запустят зонд

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Китай отправит зонд на Марс / gadgets

После нескольких лет испытаний Китай заявил о готовности впервые отправить зонд на Марс. Для этого будет использована ракета-носитель Y4 Long March-5. Миссия запланирована на июль. В ее рамках планируется собрать образцы грунта Марса и доставить их на Землю для дальнейшего анализа.

Ракета, которая должна доставить зонд, завершила 100-секундное испытание водородно-кислородного двигателя высокой тяги. Этот тест инженеры признали последним перед окончательной сборкой, сообщает Gadgets.

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Подготовка к миссии

Одной из самых больших проблем, с которой столкнулись китайские инженеры, стала подготовка к плавному приземлению на поверхность Марса. С этой целью на базе крупнейшего в Азии испытательного полигона в округе Хуалай (провинция Зейбей) были созданы условия с пониженной гравитацией, которая составляет около 30% от земной. Проведя успешное тестирование ракеты-носителя, специалисты заявили о готовности осуществления первой в истории китайской космонавтики миссии по исследованию Марса.


Ракета-носитель Y4 Long March-5

Примечательно, что новый носитель будет использоваться и для других миссий. В частности, с помощью Y4 Long March-5 Китай собирается доставить зонд на поверхность Луны. Более того, на 2020 год инженеры запланировали 24 испытания водородно-кислородных ракетных двигателей высокой тяги с целью их улучшения.

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Автор: Михаил Года
Теги: Техно Китай Новости Техно Космос Луна Марс
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