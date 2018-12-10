Китайцы представили умный экран на новом топовом процессоре Snapdragon 855

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Умный дисплей Forerunner One
Умный дисплей Forerunner One

На прошлой неделе компания Qualcomm официально представила свой новый топовый процессор Snapdragon 855. Производители смартфонов уже начали сообщать о выпуске новых устройств на новом чипе.

Как пишет издание ilenta.com, китайский оператор China Mobile уже представил умный дисплей под названием Forerunner One, который работает на этом топовом процессоре Snapdragon 855. Скорость загрузки данных в 5G-сети может достигать 2 Гбит/с.

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Устройство обладает сенсорным экраном и аккумулятором емкостью 7600 мАч. Новинкой можно управлять с помощью голосового помощника на основе искусственного интеллекта. Также умный дисплей оборудован слотом для SIM-карты и разъема USB-C.

Forerunner One

Forerunner One работает с голосовым помощником

Его стоимость и старт продаж пока не сообщаются.

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Теги: Техно Snapdragon 855 Qualcomm Гаджеты
Источник: Техно
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