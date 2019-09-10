Когда представят пикап Tesla: Илон Маск назвал сроки

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Когда представят пикап Tesla
Когда представят пикап Tesla / Unsplash

Уже несколько месяцев покупатели ожидают от компании Tesla детальной информации о дате выхода пикапа. Во время презентации автомобиля Model Y Илон Маск подтвердил, что электрокар находится на стадии разработки, а теперь намекнул на возможную дату презентации автомобиля.

Все, что было известно о пикапе Tesla – лишь концептуальная фотография, опубликованная главой компании.

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Когда представят пикап? В ходе переписки в Twitter один из пользователей спросил Илона Маска, есть ли шансы увидеть презентацию пикапа до конца октября. Изобретатель ответил коротко:

Скорее всего, в ноябре.

Достоверность. Доверять такому заявлению главы Tesla безоговорочно не стоит. Компания нередко срывает анонсы новых продуктов.

Например, функция Enhanced Summon, что предполагает автоматический выезд автомобиля с парковки, должна была появиться еще в ноябре прошлого года. Однако обновление до сих пор не вышло.

Предполагаемая дата старта продаж. В случае, если анонс пикапа состоится в ноябре 2019 года, на его серийный запуск в компании уйдет не менее двух лет, а значит приобрести новинку покупатели смогут не раньше 2021-2022 года.

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Теги: Новости Техно Техно Искусственный интеллект Tesla Илон Маск Электромобили
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