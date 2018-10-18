Когда самый бюджетный из новых iPhone появится в Украине

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Когда iPhone Xr появится в Украине
Когда iPhone Xr появится в Украине / hardwarezone.com.sg

Компания Apple назвала официальную дату старта продаж в Украине самого бюджетного среди трех новых смартфонов от Apple – iPhone Xr.

Об этом пишет ain.ua.

Так, согласно информации на официальном сайте компании, iPhone Xr появится на украинском рынке 2 ноября. Вместе с Украиной, устройство станет доступно в Грузии, Южной Корее, Казахстане и ряде других территорий.

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Сколько будет стоить iPhone Xr в Украине пока неизвестно.

Коли iPhone X з’явиться в Україні

iPhone Xr появится в Украине 2 ноября

Во время презентации рекомендованная цена на этот iPhone стартовала от 749 долларов за модель с 64 ГБ памяти (21 тысяча гривен). По предварительной информации, украинские ритейлеры будут продавать базовую версию за 29 999 гривен.

Как известно, iPhone Xr получил новейший процессор А12 Bionic, на котором работают флагманы iPhone Xs и iPhone Xs Max. Правда Xr получил одинарную, а на сдвоенную камеру, LCD-дисплей вместо OLED-панели и алюминиевые, а не стальные рамки корпуса. Также "бюдженик" не поддерживает систему распознавания силы нажатия 3D Touch. Правда этот смартфон оснащен Face ID для разблокировки, а его камера поддерживает функцию имитации боке.

 

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Теги: Техно Apple Смартфоны iPhone Xr iPhone
Источник: Техно
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