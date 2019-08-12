Звездопад Персеиды в Украине 2019: когда можно увидеть

Метеоритный дождь – это событие, которое вызывает любознательность у человека еще с начала человечества, о чем свидетельствуют многие записи и истории, которые касаются самых разнообразных звездопадов. Сейчас украинцы имеют возможность наблюдать пик звездопада Персеиды.

Звездопад в Украине

Украинцам очень повезло, ведь звездопад лучше всего будет видно как раз в Северном полушарии. Метеоритный дождь начался 2-4 августа, а достигнет своего пика 11, 12 и 13 августа. Весь этот период это явление можно будет наблюдать и в Украине также.

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Билл Куки – специалист NASA по метеоритам, рассказал, что сейчас метеоров будет немного, максимум от 60 до 70 за час. К сравнению, в прошлых годах это число достигало 200.

Стоит отметить, что специалисты из национального космического управления США предлагают в эти дни уехать подальше от городских огней и найти место с самым темным и чистым небом. Ведь в освещенном центре города, глаз человека вряд ли сможет уловить даже самые яркие ночные мерцания.

Метеоритный поток Персеиды наблюдается ежегодно ближе к концу лета. Это происходит, когда Земля проходит через шлейф кометы Свифта-Туттля. Частицы, которые оставляет за собой комета, сгорают в нашей атмосфере и оставляют неповторимый световой эффект.

Что такое "звездопад"?Это метеоритный дождь, во время которого на ночном небе можно увидеть многочисленные метеоры, пролетающие на небосклоне. Это явление может длиться от нескольких дней до нескольких недель.

Любая планета Солнечной системы с прозрачной атмосферой может иметь метеоритный дождь, например Марс.

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