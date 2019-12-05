Комета Борисова: когда приблизится к Земле и угрожает ли человечеству

Комету Борисову открыли 30 августа 2019 года. Астроном из Крыма в телескоп собственного проектирования увидел на небосклоне первую известную науке межгалактическую комету. Уже 28 декабря она максимально приблизится к Земле.

Журналисты Техно 24 исследовали факты из "жизни" кометы Борисова и возможность столкновения с Землей.

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Что известно об астрономе-любителе Геннадии Борисове

Свой первый телескоп Геннадий Борисов собрал, будучи еще юношей – в 15 лет. Интерес к звездам привел к поступлению на астрономическое отделение физфака МГУ, затем – к работе в государственно-астрономическом институте имени Штернберга (Москва).

Все это время Борисов конструировал собственные телескопы – сначала для себя, а потом уже и на заказ. Сейчас существуют десятки телескопов по всему миру, над которыми работал Борисов, а сам астроном-инженер проживает в Крыму и сотрудничает с Крымской лабораторией при государственном астрономическом институте имени Штернберга.



Геннадий Борисов

Свою первую комету Борисов открыл в 2013 году в своей обсерватории Margo, анализируя снимки ночного неба. Сейчас в космосе существуют уже восемь комет, которые по традиции называются фамилией своего открывателя Borisov.

Заметим, за каждую открытую комету – именно комету, а не астероид или малую планету – любители-астрономы получают премию от международного сообщества в размере 3 тысяч долларов. Практически все полученные деньги исследователи обычно тратят на модернизацию оборудования и создание новых телескопов и стабилизирующих устройств.

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Восемь комет, открытых Геннадием Борисовым:

08.07.2013 – долгопериодическая C/2013 N4 (Borisov)

06.11.2013 – гиперболическая C/2013 V2 (Borisov),

22.08.2014 – C/2014 Q3 (Borisov),

05.09.2014 – близко-параболическая C/2014 R1 (Borisov),

23.02.2015 – долгопериодическая C/2015 D4 (Borisov),

11.09.2016 – долгопериодическая C/2016 R3 (Borisov),

01.03.2017 – гиперболическая C/2017 E1 (Borisov),

30.08.2019 – гиперболическая межзвездная 2I/Borisov.

Открытие межгалактической кометы Борисова

В начале 2019 года Геннадий Борисов завершил работу над своим новым 65-сантиметровым телескопом. И уже 30 августа 2019 года, работая на этом телескопе, он увидел объект gb00234, который сначала все астрономы приняли за обычную комету.

Я увидел этот движущийся объект и заподозрил, что он немного диффузный, а не точечный. И движется как-то не так. Выходила какая-то странная орбита. Первое, что пришло в голову, – я отправил ложные измерения. Но по мере того, как увеличивалось количество обсерваторий, которые наблюдали этот объект, становилось ясно, что эта комета уникальна,

– прокомментировал открытие Геннадий Борисов.

В момент открытия комета находилась в очень богатой звездной области – в созвездии Кассиопеи, а ее блеск составил 18 звездных величин.

Цикл жизни кометы Борисова

Ожидается, что максимальное сближение кометы с Солнцем состоится 9 декабря 2019 года, а с Землей – 28 декабря 2019 года.

Как движется межгалактическая комета Борисова – смотрите видео

12 октября, когда комета находилась на расстоянии примерно 420 миллионов километров от Земли и двигалась со скоростью около 155 тысяч километров в час, ее заметил космический телескоп Hubble, который получил детальное изображение кометы Борисова.

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К середине 2020 года комета Борисова покинет Солнечную систему, после чего снова вернется в межзвездное пространство, где будет дрейфовать миллионы лет, прежде чем однажды приблизится к другой звезде.

Опасность для Земли

Поскольку комета приблизится к земной орбите на 0,9 астрономических единиц, то ее можно будет увидеть на ночном небосклоне даже в любительский телескоп. По заверениям ученых, она не представляет угрозы для Земли.

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