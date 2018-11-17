Кондиционер не нужен: ученые нашли новый способ спасения от жары

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Ученые нашли новый способ спасения от жары
Ученые нашли новый способ спасения от жары / Фото из открытых источников

Исследователи из Массачусетского технологического института изобрели новый тип оконного покрытия для отражения тепла. По данным ученых, около 6% электроэнергии, которая производится в США, используется на работу кондиционеров, однако есть альтернативный способ бороться с жарой.

Об этом сообщает 4PDA.

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Разработанная пленка остается прозрачной при температуре окружающей среды до 32 градусов. Но с ростом температуры она становится все более и более матовой. Как результат, покрытие отражает до 70% тепла от солнца, уменьшая температуру внутри помещения и снижая нагрузку на кондиционер.

Плівка стає матою при температурі вище 29,4 градусів
Пленка становится матой при температуре выше 29,4 градусов

Для достижения максимального эффекта блокировки тепла исследователи внедрили в стандартный полиматериал миниатюрные наполненные водой сферы. При температуре выше 29,4 градуса сферы начинают сжиматься, выдавливая жидкость и превращаясь в связку волокон полиматериала. Это придает стеклу матовый внешний вид, блокирует тепло и в то же время пропускает достаточное количество света.

Отметим, что подобные пленки существовали и раньше, но они плохо блокировали тепло. А с новой разработкой температуру в комнате можно будет снизить с 39 до 34 градусов. Даже такое, казалось бы, незначительное снижение температуры позволяет сильно уменьшить потребление электроэнергии.

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Теги: Техно Бытовая техника Разработки
Источник: Техно
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