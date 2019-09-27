Криптовалюту в Украине могут легализовать

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Криптовалюту в Украине могут легализовать
Криптовалюту в Украине могут легализовать / fainaidea.com

В Украине планируют легализовать криптовалюту. Это один из пунктов плана Министерства цифровой трансформации Украины.

Такие намерения озвучил министр Михаил Федоров во время презентации бренда государства в смартфоне, передает LIGA.net.

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"Люди, которые занимаются криптовалютой должны выйти из "серой зоны" и начать платить налоги", – говорит Федоров.

Он добавил, что это нужно определить для того, чтобы "заработал майнинг" и в перспективе государство могло "заработать с трейдерах криптовалюты".

По словам Федорова, главная цель легализации – перевод реестров на блокчейн. И эти реестры должны быть защищены.

Что такое криптовалюта?Вид цифровой валюты, функционирование которой происходит децентрализовано в распределенной компьютерной сети. Сейчас в Украине, ни Нацбанк, ни Министерство финансов не определились с правовым статусом криптовалюты. Украинские экономисты считают криптовалюту деньгами будущего. Но признают: виртуальная и никем не контролируемая валюта, а значит, и ненадежная.

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Теги: Министерство цифровой трансформации Криптовалюта Новости Техно Техно IT-бизнес
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