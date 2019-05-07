Курьез дня: робот-пылесос кричит и матерится, когда сталкивается с препятствием

Популярный видеоблоггер "научил" своего робота-пылесоса Roomba нецензурно выражаться и кричать каждый раз, когда сталкивается с препятствием на своем пути.

Ролик он обнародовал на своем канале в YouTube.

Как это работает. Ривз использовал одноплатный ПК Raspberry Pi и динамик с интерфейсом Bluetooth. Во время столкновения динамик выдает звук и создается впечатление, что это матерится пылесос. Для озвучивания парень использовал голоса других видеоблогеров.

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Где понадобится. Думаем, что он не имеет практически назначения. Чтобы изменить модификацию робота пришлось удалить ту часть, которая отвечала за очистку. Поэтому он не выполняет даже своей прямой функции – уборку.

Но выглядит он довольно забавно. Поэтому единственная его функция – развлекать людей.

Блогер научил работа-пылесоса материться: видео

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