Курьез дня: робот-пылесос кричит и матерится, когда сталкивается с препятствием

102 Читати новину українською
Робот-пылесос кричит и матерится
Робот-пылесос кричит и матерится

Популярный видеоблоггер "научил" своего робота-пылесоса Roomba нецензурно выражаться и кричать каждый раз, когда сталкивается с препятствием на своем пути.

Ролик он обнародовал на своем канале в YouTube.

Как это работает. Ривз использовал одноплатный ПК Raspberry Pi и динамик с интерфейсом Bluetooth. Во время столкновения динамик выдает звук и создается впечатление, что это матерится пылесос. Для озвучивания парень использовал голоса других видеоблогеров.

Читайте также: На что способна "упряжка" четвероногих роботов Spot: захватывающее видео

Где понадобится. Думаем, что он не имеет практически назначения. Чтобы изменить модификацию робота пришлось удалить ту часть, которая отвечала за очистку. Поэтому он не выполняет даже своей прямой функции – уборку.

Но выглядит он довольно забавно. Поэтому единственная его функция – развлекать людей.

Блогер научил работа-пылесоса материться: видео

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

blog_ava
Картинки-поздравления с днем рождения: лучшая подборка
сегодня
3560
Теги: Новости Техно Техно робототехника Бытовая техника
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Молодожены устроили свадебную фотосессию на Xiaomi Redmi Note 7
5 мая 18:03 Молодожены устроили свадебную фотосессию на Xiaomi Redmi Note 7
239
Из-за каких ошибок в резюме вас никогда не возьмут на работу
4 мая 08:04 Из-за каких ошибок в резюме вас никогда не возьмут на работу
366
На смартфон OnePlus 7 Pro сняли обложку глянцевого журнала: фото
3 мая 08:26 На смартфон OnePlus 7 Pro сняли обложку глянцевого журнала: фото
204
В Украине заработал перенос номера: как это сделать
1 мая 08:03 В Украине заработал перенос номера: как это сделать
1074
Как удалить профиль в Instagram: пошаговая инструкция
30 апреля 16:02 Как удалить профиль в Instagram: пошаговая инструкция
Олена Кандяк 7431
Новости
Больше новостей
Залиште відгук