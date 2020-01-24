Легендарному Macintosh – 36 лет: история создания прародителя MacBook

Первый Macintosh появился 24 января 1984 года. Тогда мир впервые увидел компьютер, который позже дал жизнь серии всемирно известных продуктов – Mac, MacBook, MacPro, Mac mini.

Журналисты Техно 24 подготовили для вас краткую историю создания легендарного Macintosh.

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Apple в начале 1980-х

В 1983 году Apple была еще молодой компанией с менее чем 12-летним опытом работы за плечами. Впрочем, она уже сделала свое имя с компьютером Apple II, который стал приобретать более широкое признание на корпоративном рынке.

Однако Apple решила искать новый сегмент пользователей и начала внедрять свои продукты в дома американцев. Apple нужен был продукт, который притягивал бы большое количество пользователей, был бы простым в использовании (большинство компьютеров того времени не имели мыши и базировались на текстовом интерфейсе командной строки) и стоил бы разумно.

Macintosh понравился как простым пользователям, так и профессионалам, и в восьмидесятых внес огромный вклад в развитие технологии.

История названия Macintosh

Название Macintosh, как можно догадаться, происходит от сорта яблок "Макинтош" (McIntosh). Этот сорт яблок назвали в честь его создателя Джона Макинтоша (John McIntosh) – канадского фермера, который начал культивировать их в 1811 году.



Сорт яблок Макинтош

Когда встал вопрос о выборе эмблемы компании, то сразу же на ум пришло яблоко. Еще одним интересным фактом является то, что Apple называет свои компьютеры (и другие продукты), как будто это люди. Apple называет свое детище не the Macintosh, а Macintosh. Особенно это было заметно в высказываниях Стива Джобса, например,

Итак, вы уже видели фотографии Макинтоша... сейчас я бы хотел представить вам Макинтоша собственной персоной,

– говорил Джобс.

Предшественник Macintosh

Компьютер под названием Lisa появился на рынке в 1983 году. Кроме интересного дизайна, он получил ряд инноваций, характерных для компьютеров Apple.

По названию понятно, что Lisa – это не Macintosh. Однако без создания Lisa компьютер Macintosh никогда не появился на рынке.



Стив Джобс и его проект Lisa

Проект Lisa начали в 1978 году, когда Apple II уже продавался на корпоративном рынке. В то время Стив Джобс был главой подразделения, занимающегося созданием этого компьютера, и назвал он этот проект в честь своей дочери Лизы.

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Проект Lisa был амбициозным, а на его завершение потребовалось четыре года. Он предусматривал развитие революционной концепции, которая в то время не была распространена: целый компьютер в одном корпусе. Отдельно были только клавиатура и мышь, а дисковод и монитор были частью единого блока. Apple потом постоянно возвращалась к этому базовому дизайну.

Еще одной инновацией Lisa было появление мыши. Вопреки расхожему мнению, Apple не показала мышку. Эта технология зародилась в лабораториях Xerox, куда Стив Джобс часто наведывался. Однако в то время, когда компьютером можно было достаточно хорошо управлять с помощью клавиатуры, разработчики компании Xerox не видели за мышью будущего, поэтому они охотно поделились всей имеющейся у них информацией с Джобсом, который с большим удовольствием воплотил революционное нововведение в своем текущем проекте.



Apple Lisa

Проект Lisa завершили в 1982 году и уже 19 января 1983 года он вышел на рынки. Несмотря на множество привлекательных характеристик, компьютер Lisa ждал горький провал, главным образом из-за его высокой стоимости: компьютер продавался по цене 9995 долларов. Такую сумму могли позволить далеко не все домашние пользователи.

Однако до 1983 года Стив Джобс уже два года как работал над своим новым проектом, который во многом базировался на Lisa, но был более адаптированным для массового потребителя. Это был Macintosh.

Создание Macintosh

Принцип первого Macintosh был прост: взять лучшее от Lisa, исправить ошибки и снизить стоимость. Macintosh стал первым крупным успешным коммерческим проектом Apple.



Проект Lisa и первый Macintosh

Его истоки возникли еще в 1979 году, когда Джефф Раскин пытался создать простой и доступный компьютер – упрощенную версию Lisa. Когда в январе 1981 года Стив Джобс возглавил этот проект (заменив Джеффа Раскина), Macintosh уже был оснащен процессором Motorola 68000 (тот же процессор, что был у Lisa, который, по словам Джобса, мог "съесть Intel 8088 на завтрак") , экраном с разрешением 384 x 256 пикселей и 64 кбайт оперативной памяти, которая вскоре была увеличена до 128 кбайт.

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На рынке Macintosh появился 24 января 1984 года. Компьютер Macintosh стоил по-прежнему дорого – 2495 долларов, но его стоимость была значительно разумнее, чем у Lisa. Именно этот компьютер, менее мощный, но и не такой дорогой, как Lisa, был предложен широкой общественности.



Apple Macintosh

Кроме того, Apple заявила, что Macintosh стоит на одном уровне с последними IBM PC. Это соперничество уже стало легендарным, но Macintosh смог проникнуть в мир, где доминировала IBM.

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