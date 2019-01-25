Lenovo Phab 3: первое фото и характеристики загадочного смартфона

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Lenovo Phab 2 вскоре получит преемника
Lenovo Phab 2 вскоре получит преемника / Phone Arena

В сети появилась первая информация о фаблете Lenovo Phab 3 с диагональю 7,79 дюйма. Эксклюзивные характеристики и фото опубликовал сайт федеральной комиссии по связи США.

На опубликованной фотографии хорошо видно одинарную основную камеру с LED-вспышкой и сканер отпечатков пальцев, передает 4PDA.

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Логотип Dolby Digital намекает на поддержку технологии Dolby Atmos для наушников. Вероятно, гаджет также получит выделенный аудиопроцессор и стереодинамики. Емкость аккумулятора Lenovo Phab 3 составит 5180 мАч.

Lenovo Phab 3
Концепт смартфона Lenovo Phab 3

Появление устройства в базе данных регулятора, как правило, указывает на скорый анонс. Вероятно, Lenovo представит новинку в конце февраля на выставке MWC 2019 в Барселоне.

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Теги: Техно Смартфоны Lenovo MWC 2019
Источник: Техно
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