Логотип Apple получит ряд полезных функций

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Логотип Apple получит ряд полезных функций
Логотип Apple получит ряд полезных функций / Фото из свободных источников

Логотип яблока в iPhone всегда имел лишь декоративную функцию. Однако, согласно новому патенту, Apple намерена сделать свой логотип на устройствах более полезным и функциональным.

Какие изменения ждут логотип? В одном из последних патентов Apple речь идет об использовании логотипа на задней стороне смартфона в качестве индикатора новых сообщений, сообщает The Verge.

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Согласно описанию, он может загораться при входящем звонке, напоминании календаря или во время других событий. Логотип может переливаться разными цветами или мигать, чтобы привлечь внимание пользователя.

Кроме того, в документе говорится, что таким образом получится персонализировать внешний вид устройства.

Как заставить логотип Apple светиться – смотрите видео

Какие устройства получат "обновленный" логотип? Интересно, что в патенте говорится об использовании подобного логотипа не только в iPhone, но и других продуктах компании, таких как iPad, iMac или MacBook. Последнее особенно интересно, ведь до 2015 года в ноутбуках Apple на задней крышке и так было яблоко, что светится.

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Теги: Техно Разработки Новости Техно Apple Гаджеты
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