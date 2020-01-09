Лунное затмение 2020: когда и где смотреть

Вечером 10 января жители Земли смогут увидеть полутеневое лунное затмение. Интересно, что затмение совпадет с полной Луной – в эту фазу спутник перейдет в ночь с 10 на 11 января.

Что известно о полутеневом лунном затмении

Во время такого затмения яркость Луны уменьшается, но не на 100%. Полутеневое лунное затмение происходит, когда земной спутник проходит через внешнюю тень Земли, известную как полутень. Поэтому темной становится лишь часть Луны, в отличие от полного затмения.

К теме: Полнолуние в январе 2020 года: когда его увидят в Украине

Хотя это затмение не слишком заметно, однако его можно увидеть невооруженным глазом. В хорошую погоду его можно увидеть в различных регионах мира.

Где будет видно затмение

Лучше всего будет видно это лунное затмение в Азии, Австралии, Африке и Европе, а также на северо-западе Северной Америки и на востоке Южной Америки.

В некоторых регионах, в том числе и в Украине, можно будет наблюдать за всем циклом полутеневого лунного затмения, которое продлится чуть больше четырех часов.



Лунное затмение 2020: где можно увидеть

Когда смотреть

Интересно: Лунный календарь на январь 2020

Это затмение начнется во второй половине 10 января (по киевскому времени). Оно будет проходить в несколько этапов:

Начало лунного затмения: 19 часов 07 минут по киевскому времени

по киевскому времени Максимальная фаза затмения: 21 час 09 минут (продлится 2 минуты)

(продлится 2 минуты) Завершение затмения: 23 часа 12 минут.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно