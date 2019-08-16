Маск предлагает нанести ядерный удар по Марсу: причина

CEO компаний SpaceX и Tesla Илон Маск снова предложил нанести ядерный удар по планете Марс. Об этом он написал в своей странице в Twitter.

"Завдамо ядерного удару по Марсу", – лаконічно написав Маск.

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Яка мета? Це вже не перша така ініціатива Маска. У 2015 році під час вечірнього шоу зі Стівеном Колбертом він вже виступав з такою ідеєю. CEO SpaceX пояснив, що ядерний вибух може зробити Марс придатним для життя людей.

Nuke Mars! — Elon Musk (@elonmusk) August 16, 2019

Як розтлумачив Маск, вибухи термоядерних бомб над полюсами планети можуть утворити «мініатюрні Сонця». Світила, у свою чергу, мають розтопити льодовики на полюсах. А завдяки випаровуванню може утворитись вуглекислий газ, який створить парниковий ефект.

Користувачі вже жартують з цього приводу

On my way. pic.twitter.com/07FDsOyQbL — Dodge Ram Owner (@RamLover69) August 16, 2019

Що відомо про Марс? Це ч тверта планета Сонячної системи за відстанню від Сонця й сьома за розміром і масою. Планету ще називають "червоною планетою" через червонуватий колір поверхні.



Це планета земного типу з розрідженою атмосферою. На Марсі є метеоритні кратери, як на Місяці, вулкани, долини і пустелі, як і на Землі. Крім того, період обертання Марса і сезонні цикли також подібні до земних.



Однак, через істотну віддаленість від Сонця Марс отримує на 57 % менше енергії, ніж Земля. Середньорічна температура там мінус 60 Цельсія. Ще одна проблема – розріджена атмосфера. Тож в теорії, якщо люди таки потраплять на Марс, то будуть отримувати дуже велику дозу радіації, що з часом призведе до серйозних проблем із здоров’ям та навіть до смерті.

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