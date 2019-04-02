Meizu готовит усовершенствованную версию прошивки Flyme: как усовершенствуют смартфоны

Китайская компания Meizu готовит обновление фирменной прошивки Flyme. Среди обновления - функция снятия скриншота тремя пальцами и оптимизированная работа операционной системы.

На официальном форуме разработчиков Flyme появились сведения о новой версии прошивки.

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Среди других преимуществ, которые вскоре получат смартфоны Meizu, измененный интерфейс голосового помощника и отображение информации на экране блокировки. Кроме того, производитель добавил функцию Smart Freeze 3.0 для оптимизации фоновой политики замораживания приложений и улучшения производительности.

Обновления Meizu 16. В то же время линейка Meizu 16 получила режим "суперничного видения" для улучшения качества фотографий в темное время суток. Этот режим предполагает, что камера делает несколько снимков и объединяет их в один более яркий и детализированный.

Какие смартфоны получат обновление:

Meizu 16 X, Meizu 16th Plus, Meizu 16th, Meizu 15 Plus, Meizu 15, Meizu M15, Meizu PRO 7 Plus, Meizu PRO 7 High version, Meizu PRO 7 Standard Edition Meizu Note 6.

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