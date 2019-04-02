Meizu готовит усовершенствованную версию прошивки Flyme: как усовершенствуют смартфоны

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Meizu готовит усовершенствованную версию Flyme
Meizu готовит усовершенствованную версию Flyme

Китайская компания Meizu готовит обновление фирменной прошивки Flyme. Среди обновления - функция снятия скриншота тремя пальцами и оптимизированная работа операционной системы.

На официальном форуме разработчиков Flyme появились сведения о новой версии прошивки.

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Среди других преимуществ, которые вскоре получат смартфоны Meizu, измененный интерфейс голосового помощника и отображение информации на экране блокировки. Кроме того, производитель добавил функцию Smart Freeze 3.0 для оптимизации фоновой политики замораживания приложений и улучшения производительности.

Обновления Meizu 16. В то же время линейка Meizu 16 получила режим "суперничного видения" для улучшения качества фотографий в темное время суток. Этот режим предполагает, что камера делает несколько снимков и объединяет их в один более яркий и детализированный.

Какие смартфоны получат обновление:

  1. Meizu 16 X,
  2. Meizu 16th Plus,
  3. Meizu 16th,
  4. Meizu 15 Plus,
  5. Meizu 15,
  6. Meizu M15,
  7. Meizu PRO 7 Plus,
  8. Meizu PRO 7 High version,
  9. Meizu PRO 7 Standard Edition
  10. Meizu Note 6.

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Теги: Новости Техно Техно Смартфоны Meizu
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