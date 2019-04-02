Meizu готовит усовершенствованную версию прошивки Flyme: как усовершенствуют смартфоны
Китайская компания Meizu готовит обновление фирменной прошивки Flyme. Среди обновления - функция снятия скриншота тремя пальцами и оптимизированная работа операционной системы.
На официальном форуме разработчиков Flyme появились сведения о новой версии прошивки.
Читайте также: Сколько украинцев не представляют своей жизни без смартфонов: интересное исследование
Среди других преимуществ, которые вскоре получат смартфоны Meizu, измененный интерфейс голосового помощника и отображение информации на экране блокировки. Кроме того, производитель добавил функцию Smart Freeze 3.0 для оптимизации фоновой политики замораживания приложений и улучшения производительности.
Обновления Meizu 16. В то же время линейка Meizu 16 получила режим "суперничного видения" для улучшения качества фотографий в темное время суток. Этот режим предполагает, что камера делает несколько снимков и объединяет их в один более яркий и детализированный.
Какие смартфоны получат обновление:
- Meizu 16 X,
- Meizu 16th Plus,
- Meizu 16th,
- Meizu 15 Plus,
- Meizu 15,
- Meizu M15,
- Meizu PRO 7 Plus,
- Meizu PRO 7 High version,
- Meizu PRO 7 Standard Edition
- Meizu Note 6.
Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно