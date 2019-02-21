Meizu Note 9: компания объявила дату презентации бюджетного смартфона

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Возможный рендер смартфона Meizu Note 9
Возможный рендер смартфона Meizu Note 9 / Фото из открытых источников

Компания Meizu разослала приглашения на презентацию смартфона Note 9. Мероприятие запланировали на 6 марта 2019 года.

Характеристики. Согласно данным сайта GizmoChina, новинка получит 6,2-дюймовый дисплей формата Full HD + (2244 × 1080 пикселей). В верхней части экрана предусмотрен небольшой вырез – там разместили 20-мегапиксельную фронтальную камеру.

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Смартфон будет работать на процессоре Qualcomm Snapdragon 675, который содержит 8 вычислительных ядер Kryo 460 с тактовой частотой до 2,0 ГГц и графический ускоритель Adreno 612. Объем оперативной памяти – 6 ГБ.

Meizu Note 9
Meizu Note 9 представят 6 марта

На задней части корпуса расположена двойная камера. Она состоит из 48-мегапиксельного датчика Samsung ISOCELL Bright GM1 и вспомогательного сенсора на 5 Мп. Кроме того, сзади можно видеть сканер отпечатков пальцев.

Meizu Note 9
Рендеры смартфона Meizu Note 9

Новинка получит встроенное хранилище на 64 ГБ и 128 ГБ. Питание обеспечит аккумуляторная батарея емкостью 4000 мАч. Операционная система – Android 9.0 (Pie) с фирменной оболочкой Flyme 7.

Другие новинки. Не исключено, что вместе со смартфоном Meizu Note 9 компания анонсирует на будущей презентации и другие новинки. Впрочем, пока об этом ничего не сообщается.

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Теги: Техно Смартфоны Meizu
Источник: 24 Канал
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