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Microsoft прекратила поддержку Windows 7: как бесплатно обновиться до Windows 10

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Иллюстративное фото / Фото из открытых источников

Несмотря на то, что возможность бесплатного обновления до Windows 10 должна была завершиться еще в 2016 году, все же остался способ перейти на "десятку" бесплатно.

Как пишет ITHome, со ссылкой на бывшего работника Microsoft, пользователи Windows 7, как и раньше, могут обновиться до Windows 10 не платя за переход. Причем для этого не нужно что-то "ломать" или выполнять непонятные действия, все осуществляется с помощью стандартного инструмента Microsoft.

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Как бесплатно обновиться до Windows 10

Прежде всего нужно иметь установленную официальную (активированную) Windows 7. А дальше все довольно просто:

  • Нужно скачать Windows 10 Media Creation Tool, запустить приложение и согласиться с условиями лицензии Microsoft.
  • Далее выбираем пункт меню "Обновить этот ПК сейчас" (не использовать возможность чистой установки) и, собственно, нажать кнопку Install.

В процессе компьютер несколько раз перезагрузится – как при обычной установке. После этого пользователь получит в свое распоряжение официальную версию Windows 10.

Важно! Необходимо отметить в Media Creation Tool пункт "Keep Files" – в противном случае все файлы пользователя в процессе обновления будут удалены.

Что известно о Windows 10?
Это операционная система, которую Microsoft представила в 2015 году. В течение первого года после выхода системы пользователи могут бесплатно обновиться до Windows 10 на любом устройстве под управлением официальных версий Windows 7, Windows 8.1 и Windows Phone 8.1.

Несмотря на то, что Microsoft уже длительное время настойчиво предлагает пользователям перейти на Windows 10, "семерка" до сих пор остается очень популярной.

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Автор: Михаил Года
Теги: Новости Техно Техно Microsoft Windows 10 Гаджеты
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