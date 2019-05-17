Миф развенчан: смартфон OnePlus 7 Pro прошел краш-тест

Новый OnePlus 7 Pro получил стеклянный корпус, фактически безрамочный изогнутый экран и выдвижную фронтальную камеру. Авторы YouTube-канала GizmoSlip решили проверить, насколько такая конструкция надежна и сможет ли смартфон пережить падение.

В OnePlus 7 Pro производитель предусмотрел защиту от падений: если уронить смартфон при открытой фронтальной камере, то она спрячется, чтобы избежать поломки. На видео заметно, что если бросить устройство с высоты около полутора метров камерой вниз, она не успевает полностью заехать в корпус.

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Выдержал ли телефон краш-тест. Выдвижной модуль поцарапался, но продолжил работать. Никаких других внешних повреждений телефон не получил. После этого смартфон кинули с меньшей высоты, чтобы камера успела менее заехать в корпус до удара о землю, но результат повторился.

При падении задней крышкой закаленное стекло Gorilla Glass не выдержало и разбилось. Затем устройство бросили экраном вниз, и этот удар оказался для него роковым: дисплей треснул, и большая его часть перестала работать.

Краш-тест смартфона One Plus 7 Pro, смотрите видео:

Что случилось с фронтальной камерой. Блогер не остановился на достигнутом и продолжил бросать смартфон, пока его корпус не начал рассыпаться на мелкие куски. Интересно, что выдвижная фронтальная камера, которую многие считают самым слабым местом смартфона, выдержала все падения и оставалась в рабочем состоянии до конца.

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