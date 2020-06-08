Компания Motorola расширила линейку фирменных смартфонов выпуском двух моделей начального ценового сегмента. Особенностями новинок под названиями Moto G Fast и Moto E стали большие дисплеи, процессоры Qualcomm Snapdragon и возможность расширения накопителя до значительного объема. Кроме того, оба устройства отличаются доступной ценой.

24 канал подробно ознакомился с характеристиками и особенностями недорогих смартфонов от Motorola.

Не пропустите iPhone 13: как может выглядеть новинка от Apple в 2021 году

Смартфон Moto G Fast

Аппарат построен на базе платформы Snapdragon 665, оснащен 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти с возможностью расширения до 512 ГБ с помощью карты microSD. Диагональ IPS-дисплея новинки составляет 6,4 дюйма при разрешении 1560х720 пикселей.



Moto G Fast

Емкость встроенного аккумулятора модели – 4 000 мАч с поддержкой зарядных устройств мощностью до 10 Вт. На тыльной стороне устройства разместился блок основной камеры, который представлен тремя сенсорами с разрешением 16, 8 и 2 мегапикселя. Селфи-модуль, вписанный в "каплю" на дисплее, получил единственный датчик на 8 Мп.

Смартфон Motorola Moto E

Это более доступная версия смартфона, оснащенная 6,2-дюймовым экраном Max Vision с разрешением 1560х720 пикселей. За производительность аппарата отвечает процессор Snapdragon 632 при поддержке 2 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти. Предусмотрена и возможность расширения объема флеш-памяти с помощью microSD.



Moto E

Moto E получил две основных камеры с датчиками на 13 и 2 Мп. Фронтальный модуль способен снимать фотографии с разрешением 5 Мп. Встроенный аккумулятор емкостью 3 550 мАч поддерживает зарядку с максимальной мощностью 5 Вт. Обе новинки работают под управлением операционной системы Android 10.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Motorola Moto G Fast | Moto E Дисплей IPS, 6,4 ", 1560х720 | 6,2", 1560х720 пикселей

IPS, 6,4 ", 1560х720 | 6,2", 1560х720 пикселей Оперативная память 3 ГБ | 2 ГБ

3 ГБ | 2 ГБ Встроенная память 32 ГБ, microSD до 512 ГБ

32 ГБ, microSD до 512 ГБ Основная камера 16 Мп (f/1.7)+8 Мп (118°, f/2.2)+2 Мп, (f/2.2, фокусировка от 2 см) | 13 Мп (f/2.0)+2 Мп (f/2.2)

16 Мп (f/1.7)+8 Мп (118°, f/2.2)+2 Мп, (f/2.2, фокусировка от 2 см) | 13 Мп (f/2.0)+2 Мп (f/2.2) Процессор Snapdragon 665 | Snapdragon 632

Snapdragon 665 | Snapdragon 632 Аккумулятор 4 000 мАч | 3 550 мАч

4 000 мАч | 3 550 мАч Фронтальная камера 8 Мп (f / 2.0) | 5 Мп (f / 2.0)

8 Мп (f / 2.0) | 5 Мп (f / 2.0) Габариты161,87 х 75,7 х 9,05 мм | 159,77 х 76,56 х 8,65 мм. Вес: 189,4 г | 185 г

Интересно Актуально: смартфон Honor Play 4 Pro получил функцию измерения температуры

Цена

Стоимость Motorola Moto G Fast, представленного в белом корпусе, составляет 200 долларов (5 333 гривны). Более доступный Moto E в синем цветовом исполнении обойдется покупателям в 150 долларов (3 999 гривен). Оба устройства поступят в продажу 12 июня.