Motorola подтвердила разработку гибкого смартфона "жабки"

Представители компании Motorola уже неоднократно намекали на возвращение культового телефона RAZR V3. Однако новинка выйдет на рынок в виде смартфона с гибким дисплеем. Теперь эта информация вышла из стадии слухов, и Motorola официально подтвердила разработку смартфона.

Вице-президент по глобальным продуктам Дэн Дери в ходе интервью Engadget поделился подробностями будущей новинки.

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"Мы начали работать над сложными устройствами давным-давно. У нас было много готовых вариантов", – отметил представитель Motorola.



Патенты гибкого смартфона Motorola

Особенности новинки от Motorola. Дэн Дери также отметил, что использование одного дисплея в Huawei Mate X является самым правильным решением, но из-за хрупкости такого экрана Motorola решила отказаться от этой идеи и пойти другим путем.

Мы тестировали POLED-устройство с пластиковой пленкой сверху. Когда вы касаетесь такого дисплея ногтями, на нем появляются царапины. У экрана сначала короткий жизненный цикл; он начинает умирать в тот день, когда вы его распаковываете. Но это красиво. В первый день это красиво,

– подчеркнул вице-президент Motorola.

Он также намекнул, что Motorola не собирается выставлять дисплей наружу. Все это в очередной раз намекает на то, что сложное устройство компании будет напоминать "жабку" RAZR V3, как это неоднократно описывалось в патентах.

Видеообзор Motorola RAZR V3 (2004 год) – смотрите видео

Дери рассказал, что они исследуют возможность выпуска устройства с двумя шарнирами и одним экраном, который складывается вдвое, оставляя в режиме телефона только одну треть. Несколько китайских производителей также активно изучают эту концепцию. Но вице-президент заверил, что из-за технических ограничений не стоит ожидать такого решения в их первом складном гаджете.

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Дата анонса. Во время беседы Дэн Дери подтвердил будущий релиз, но никаких конкретных дат не назвал. Он лишь сказал, что компания не собирается выпускать устройство позже, чем все остальные на рынке. Обычно новые продукты Motorola представляют летом на специальном мероприятии, так что и анонс складного смартфона стоит ждать там же.

Отметим, именно тогда должны появиться в продаже Samsung Galaxy Fold и Huawei Mate X.

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