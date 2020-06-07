NASA намерено создать специальный жилой модуль для месячной министанции Gateaway. Соответствующий договор уже заключили с военно-промышленной компанией Northrop Grumman.

Модуль будет служить временным жильем для космонавтов, объясняет NASA.

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Ожидается, что модуль будет иметь четыре стыковочных узла и систему жизнеобеспечения. Космическое жилье планируют создать в виде небольшой квартиры студии.

NASA уже заключила первый договор по космической "новостройки". Так, 187 миллионов долларов (чуть больше 5 миллиардов долларов) потратят лишь на дизайн жилого модуля. Его должны представить до конца 2020 года.

Тогда будут заключать следующие договоры относительно жилого модуля. Они уже будут касаться его строительства и испытаний.

Что такое министанция Gateaway?

Пилотируемую министанцию с таким названием планируют построить на орбите Луны. Конкретно станцию вместе с жилым модулем планируют запустить в 2023 году.



Она станет базой для опытных экспедиций на поверхность Луны. Помимо жилого модуля, станция будет иметь еще один исследовательский и несколько стыковочных. Станцию смогут использовать не только государственные космические миссии, но и частные.